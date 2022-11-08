По программе “Первый дом” приобретено более 8 тысяч единиц жилья

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В рамках государственной программы “Первый дом” было куплено 8 081 единица жилья. Общая сумма выданных банками кредитов составляет 4,42 млрд леев.

По данным пресс-службы Министерства финансов, из общего числа участников программы 5546 – семьи, а 2535 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31,5 лет, пишет moldpres.md.

Средняя стоимость приобретённого жилья – 640,51 тыс. леев. В рамках программы куплены 7320 квартир и 761 частный дом. Из общего числа 7539 единиц жилья находится в городской местности, а 761 – в сельской.

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