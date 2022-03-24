По программе “Первый дом” приобретено более 7700 единиц жилья

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В рамках государственной программы «Первый дом» было куплено 7 794 единицы недвижимости. Общая сумма выданных банками кредитов составляет 4,25 млрд леев.

По данным пресс-службы Министерства финансов, из общего числа участников программы 5 357 – семьи, а 2 437 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год. Средняя площадь жилья, приобретённого в рамках программы, составляет 60 квадратных метров, а средняя стоимость – 637,65 тыс. леев. В рамках программы куплены 7 072 квартиры и 722 дома, передает moldpres.md.

Участником государственной программы “Первый дом” может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и получает доход из официальных источников.

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