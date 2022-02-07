По программе “Первый дом” приобретено более 7600 единиц жилья

0

В рамках государственной программы «Первый дом» было куплено 7647 единиц недвижимости. Общая сумма выданных банками кредитов составляет 4,16 млрд леев.



По данным пресс-службы Министерства финансов, из общего числа участников программы 5253 – семьи, а 2394 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год. 5872 человек получают компенсации из государственного бюджета.

Средняя площадь жилья, приобретённого в рамках программы, составляет 60 квадратных метров, а средняя стоимость – 635,73 тыс. леев. В рамках программы куплены 6935 квартир и 712 домов, передает moldpres.md.

Участником государственной программы “Первый дом” может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и получает доход из официальных источников.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.