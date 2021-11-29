По программе “Первый дом” приобретено 7313 единиц жилья

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На сегодняшний день в рамках госпрограммы “Первый дом” было приобретено 7313 единиц жилья. Общая сумма выданных банками кредитов составляет 3,95 млрд леев, а общая сумма компенсаций – 1,93 млрд леев.

По данным Минфина, из общего числа бенефициаров 5006 – это семьи, а 2307 – неженатые граждане. Средний возраст бенефициаров – 31,5 год, средняя площадь приобретаемого жилья составляет 60,77 квадратных метров, средняя стоимость жилья – 632,10 тыс. леев.

Из общего количества 6633 – квартиры, а 680 – частные дома. Кроме того, 6837 единиц жилья были приобретены в городской среде, а 476 – в сельской.

Бенефициаром государственной программы “Первый дом” может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, работающий в государственном учреждении или частной компании и имеющий доход из официальных источников. Доля первоначального участия составляет 5% от цены жилья.

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