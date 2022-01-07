По программе «Первый дом» приобретено более 7 500 единиц жилья

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В рамках государственной программы «Первый дом» было куплено 7 568 единиц недвижимости.

Из общего числа бенефициаров 5 193 – это семьи и 2 375 – не состоящие в браке граждане. Средний возраст заявителей – 31 год, пишет moldpres.md.

Средняя площадь приобретённого жилья – 60,81 кв.м., а средняя стоимость – 635,15 тыс. леев. В рамках программы куплены 6 862 квартиры и 706 частных домов.

Участником программы «Первый дом» может быть гражданин Республики Молдова от 18 до 50 лет, который работает и получает доход из официальных источников.

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