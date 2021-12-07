По программе “Первый дом” приобретено более 7 300 единиц жилья

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Как сообщили в Министерстве финансов, в рамках государственной программы «Первый дом» уже приобретены 7 352 единицы жилья.

Из общего числа участников программы 5 532 человека получают компенсации из госбюджета для частичного покрытия расходов по выплате ипотечного кредита, пишет moldpres.md. 5 037 бенефициаров – это семьи, а 2 315 – не состоящие в браке граждане. Средний возраст заявителей – 31 год. Средняя площадь приобретённого жилья – 60 кв.м, а средняя стоимость – 632,29 тыс. леев. В рамках программы куплены 6 666 квартир и 686 частных домов.

Участником государственной программы «Первый дом» может быть гражданин РМ от 18 до 50 лет, трудоустроенный и получающий доход из официальных источников.

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