По программе “Первый дом” приобретено более 5 600 единиц жилья

0

В рамках государственной программы “Первый дом” приобретено 5 616 единиц жилой недвижимости.

Как сообщили в Министерстве финансов, из общего числа участников программы 3 865 – это семьи и 1 751 – не состоящие в браке граждане. Средний возраст заявителей – 31 год. Средняя стоимость приобретённого жилья – 606,25 тыс. леев. В рамках программы, пишет moldpres.md, куплены 5 135 квартир и 481 частный дом.

Участником проекта “Первый дом” может быть гражданин Республики Молдова от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и получает доход из официальных источников.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.