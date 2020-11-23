По программе “Первый дом” приобретено более 5 200 единиц жилья

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Это 4 774 квартиры и 436 частных домов.

Как сообщили в Министерстве финансов, из общего числа участников программы 3 592 – семьи, а 1 618 – не состоящие в браке граждане. Средний возраст заявителей – 31 год, пишет moldpres.md. Средняя площадь приобретённого жилья – 60,28 кв. м. Средняя стоимость – 600,16 тыс. леев.

Из общего числа участников 824 человека получают компенсации в рамках программы “Первый дом-2”, 2 060 – “Первый дом-3”, 582 – “Первый дом-4”, 7 – в рамках программы “Первый дом-5”.

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