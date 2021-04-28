По программе “Первый дом” приобретено 5 790 единиц жилья

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По данным Минфина, 1 048 человек получают компенсации из государственного бюджета по программе “Первый дом-2”, 2 527 – по программе “Первый дом-3”, 856 – по программе “Первый дом-4” и 17 – по программе “Первый дом-5”.

Из 5 790 бенефициаров 3 973 – семьи и 1 817 – неженатые молодые люди, пишет moldpres.md. Средний возраст участников – 31 год. Средняя стоимость приобретённого жилья составляет 609,47 тыс. леев. Из общего количества 5 292 – квартиры и 498 – частные дома.

Бенефициаром государственной программы “Первый дом” может быть официально работающий гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, имеющий доход из официальных источников.

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