По программе “Первый дом” приобретено почти 5 900 единиц жилья

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С момента старта государственной программы куплено уже 5 873 единицы жилой недвижимости.

Как сообщили в Министерстве финансов, из общего числа участников программы 4 035 – это семьи, а 1 838 – не состоящие в браке граждане. Средний возраст заявителей – 31,4 года. Средняя стоимость приобретённого жилья – 610,73 тыс. леев, а средняя площадь – около 60 кв. м, пишет moldpres.md. В рамках программы куплены 5 366 квартир и 507 частных домов.

Участником программы “Первый дом” может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и получает доход из официальных источников.

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