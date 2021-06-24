По пригородам Кишинёва вскоре начнут курсировать ещё 58 автобусов

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Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что это автобусы с пробегом, и они будут распределены по населённым пунктам в составе Кишинёва.

Коллеги из Управления транспорта завершили процедуру заключения контрактов. Речь идет о 18 автобусах, среди которых MAN и Volvo. Также завершена процедура закупки ещё 40 автобусов VDL с пробегом. Я пообщался с примарами и официальными лицами, чтобы подготовить список необходимого – остановки, ремонт дорог, а также уточнить, где есть острая необходимость в транспорте и сколько нужно единиц, – добавил градоначальник.

Он отметил, что в Национальном агентстве по рассмотрению апелляций идут разбирательства по поводу покупки 100 автобусов, но у жителей нет достаточного количества единиц общественного транспорта, а существующий транспорт старый и изношенный.