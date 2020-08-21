По предложению президента в Молдове отменяют самоизоляцию для приезжающих из “зеленой” зоны (ВИДЕО)

По предложению президента в Молдове отменяют самоизоляцию для приезжающих из “зеленой” зоны (ВИДЕО)

Соответствующее решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. 

Таким образом, граждане РМ, прибывающие из государств, входящих в так называемую “зеленую” зону, больше не должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. В то же время для стран “красной” зоны это ограничение сохранится. Список государств, подчеркнул премьер, будет обновляться раз в неделю.

Стоит отметить, что с предложением отменить режим самоизоляции выступил Игорь Додон.

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