По подозрению в поджоге столичного магазина арестован мужчина (ВИДЕО)

По подозрению в поджоге столичного магазина арестован мужчина (ВИДЕО)

48-летний уроженец Дрокиевского района был задержан сотрудниками инспектората полиции Рышкановки.

Инцидент произошёл 1 сентября. Подозреваемый проник в столичный магазин, украл коробку с обувью, а затем поджёг остальной товар. Причинённый ущерб составил более 190 000 леев.

Действия злоумышленника попали на камеры наблюдения. Недавно мужчина был задержан, он полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело. Гражданину грозит до 6 лет тюрьмы.

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