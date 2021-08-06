По нулям: выборы опустошили резервный и интервенционный фонды правительства

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Денег практически нет. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

– Резервный фонд пуст, практически ноль. И если будущее правительство должно будет сделать какие-то срочные выплаты, оно не сможет. А риски есть – наводнения, засухи. И интервенционный фонд пуст, из него мы выделяли деньги тем, кто пострадал в результате природной стихии, и врачам, работавшим во время пандемии, – сказал он.

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