По нескольким столичным адресам временно не будет воды

0

Потребители, проживающие на улице Букурешть, 68, останутся на сутки без воды: с 09.00 6 мая до 9.00 7 мая. Об этом сообщает поставщик услуги.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 6 мая пройдут работы по подключению нового водопровода на улице Н. Димо. В результате будет прекращена подача воды на улицах Н. Димо, Студенческой, Московском проспекте и на улице М. Костин, пишет ipn.md. А с 09:00 до 23:00 будет приостановлена подача воды на улицах Волунтарилор, 6-14, в том числе с дробями, Маяковского, Ишновэц и Кэлэторилор.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефону: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.