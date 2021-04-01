По нескольким столичным адресам в пятницу не будет воды

По нескольким столичным адресам в пятницу не будет воды

Отключения связаны с проведением работ по подключению нового водопровода.

По данным поставщика, с 09:00 до 17:00 подача воды будет прекращена на улицах М. Журавель, Жубилиарэ, А. Гохберг, Сфынтул Петру, Сфынтул Ион и Плаюлуй. А с 09:00 до 23:00 воды не будет по улицам П. Заднипру, 2-4, в том числе в домах с дробью, М. Садовяну, 12-16, в том числе в домах с дробью, А. Руссо, 55, в том числе в домах с дробью.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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