По нескольким адресам в столице запланированы отключения воды

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Потребители, проживающие на улицах Киев, 4-16, включая дробные дома, и Алеку Руссо, 2-8, включая дробные дома, останутся без воды в четверг. Отключения запланированы с 09:00 до 23:00.

Как сообщает ipn.md со ссылкой на поставщика услуги, с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по улице Николая Костин, 48/3, 56-58, включая дробные дома. Кроме того, воды не будет на улицах Анжелы Пэдурару и Ливиу Деляну, 24, 8-10, включая дробные дома.

После завершения ремонтных работ оказание услуг по водоснабжению возобновится. Для получения дополнительной информации можно позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66, 022- 85-77-77.

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