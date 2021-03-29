По нескольким адресам в столице во вторник не будет воды

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Потребители, проживающие на Балканском шоссе, 7, в том числе в домах с дробью, и на улице Мирчешть, 56-58, в том числе в домах с дробью, останутся во вторник без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 21:00.

С 09:00 до 23:00 воды не будет на улицах Алеку Руссо, 55, в том числе в домах с дробью, Петру Заднипру, 2-4, в том числе в домах с дробью, и на Михаила Садовяну, 12/1, 12/2, 14, 16.

После завершения работ водоснабжение возобновится, пишет ipn.md. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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