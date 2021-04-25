По нескольким адресам в столице в понедельник не будет воды

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Потребители, проживающие на столичных улицах Алба-Юлия, 6/2, 6/3 и Иона Крянгэ, 80-84, 43-63, останутся без воды в понедельник, 26 апреля.

Отключения запланированы с 09:00 до 24:00, в течение этого времени АО „Apă-Canal Chișinău” проведёт работы по подключению недавно построенного участка водопровода, передаёт ipn.md.

Аналогичные состоятся с 09:00 до 17:00. Водоснабжение будет приостановлено на улицах Миорица, 1-11, включая номера с дробью, Спрынченоая, 1-3, включая номера с дробью, и Георге Асаки, 68/1. Кроме того, подача воды будет прервана на Хынчештском шоссе, 57, включая номера с дробью, и улице Т. Малиновского, 18-20, включая номера с дробью.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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