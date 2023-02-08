По некоторым адресам в столице в четверг не будет воды

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Информация для потребителей от “Apă-Canal Chişinău”.

Так, 9 февраля с 09:00 до 18:00 отключения запланированы по следующим столичным адресам: ул. П. Заднипру, 18, 16/1. Кроме того, с 09.00 9 февраля до 06:00 11 февраля перебои возможны по ул. Индепенденцей, 22, 3/1.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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