По некоторым адресам в столице и в некоторых пригородах во вторник не будет воды

По некоторым адресам в столице и в некоторых пригородах во вторник не будет воды

О плановых отключениях сообщает поставщик.  

Так, с 09.00 до 23.00 возможны перебои с поставкой воды на улицах:

  • Друмул Скиноасей,
  • Потырничий,
  • Ситарулуй,
  • Колиней,
  • Препелицей, в том числе на переулках.

С 09.00 до 17.00 отключения запланированы в селе Крузешты, а с 09.00 до 21.00 – в Вадул-луй-Водэ и Бэлэбэнештах.

Поставщик приносит свои извинения и просит запастись водой на время отключения.

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