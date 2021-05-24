По некоторым адресам в столице и в некоторых пригородах во вторник не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

Так, с 09.00 до 23.00 возможны перебои с поставкой воды на улицах:

Друмул Скиноасей,

Потырничий,

Ситарулуй,

Колиней,

Препелицей, в том числе на переулках.

С 09.00 до 17.00 отключения запланированы в селе Крузешты, а с 09.00 до 21.00 – в Вадул-луй-Водэ и Бэлэбэнештах.

Поставщик приносит свои извинения и просит запастись водой на время отключения.

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