По некоторым адресам в столице и в некоторых пригородах во вторник не будет воды

О плановых отключениях сообщает поставщик.
Так, с 09.00 до 23.00 возможны перебои с поставкой воды на улицах:
- Друмул Скиноасей,
- Потырничий,
- Ситарулуй,
- Колиней,
- Препелицей, в том числе на переулках.
С 09.00 до 17.00 отключения запланированы в селе Крузешты, а с 09.00 до 21.00 – в Вадул-луй-Водэ и Бэлэбэнештах.
Поставщик приносит свои извинения и просит запастись водой на время отключения.
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