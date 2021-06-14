По некоторым адресам в столице и Колонице не будет воды

0

АО “Apă-Canal Chişinău” сообщает о временном отключении воды во вторник, 15 июня.

Так, с 09:00 до 23:00 воды не будет по ул. Букурией, 13А, 20, Прунулуй, 15, 19, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26, Г. Яблочкина, 5A и Каля Ешилор, 6, 8, 8/1, 10/1, 10/3. А с 09:00 вторника до 23:00 пятницы, 18 июня, подача воды будет прекращена на ул. Трандафирилор, 1-43, 2-24, в том числе с дробью. С 09:00 до 19:00 без воды в кране останутся и потребители, проживающие по ул. Василе Александри в Колонице.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.