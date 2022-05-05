По некоторым адресам в столице и Гидигиче не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

Так, 6 мая с 09:00 до 17:00 без воды останутся граждане, проживающие по улицам: Е. Кока, 15, 17, 19, М. Латарецу, 38-46 (с дробями).

Кроме того, с 09:00 до 18:00 воды не будет в Гидигиче, по адресу: ул. Сф. Цэрий, 2/1.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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