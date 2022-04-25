По некоторым адресам в Гидигиче не будет воды во вторник

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26 апреля некоторые жители Гидигича временно останутся без воды.

Так, с 09:00 до 17:00 отключения запланированы по ул. Нукарилор, Миорица, Ал. чел Бун, Вэличика Омулуй, Радиакулуй, Г. Уреке, В. Микле, Дачия.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды на период отключения. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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