По некоторым адресам в Гидигиче не будет воды во вторник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, с 11.00 до 17.00 они запланированы по следующим улицам:
- Мирча чел Бэтрын, Матеевича, Нукарилор, Пэчий, Хаждэу, Дечебал, Гагарин, Крянгэ;
- Некулче, Штефана чел Маре, Пушкина, 9 мая, Эминеску, Колумна, Уреке;
- М. Витязул, Редиул Казакулуй.
Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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