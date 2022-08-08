По некоторым адресам в Гидигиче не будет воды во вторник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 11.00 до 17.00 они запланированы по следующим улицам:

Мирча чел Бэтрын, Матеевича, Нукарилор, Пэчий, Хаждэу, Дечебал, Гагарин, Крянгэ;

Некулче, Штефана чел Маре, Пушкина, 9 мая, Эминеску, Колумна, Уреке;

М. Витязул, Редиул Казакулуй.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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