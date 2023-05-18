По некоторым адресам в Гидигиче не будет воды

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О плановых отключениях на 19 мая сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 17:00 отключения запланированы по следующим улицам: А. Матеевича, Пэчий, М. Костин, Нукарилор, Миорица, В. Костин, Л. Деляну, Алба-Юлия.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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