По некоторым адресам в Гидигиче не будет воды

По некоторым адресам в Гидигиче не будет воды

О плановых отключениях на 19 мая сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 17:00 отключения запланированы по следующим улицам: А. Матеевича, Пэчий, М. Костин, Нукарилор, Миорица, В. Костин, Л. Деляну, Алба-Юлия.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md