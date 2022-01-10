По многочисленным просьбам новогодние экскурсии на туристических троллейбусах продолжатся и в эти выходные

По многочисленным просьбам новогодние экскурсии на туристических троллейбусах продолжатся и в эти выходные

Примария Кишинёва сообщает, что по многочисленным просьбам жителей и гостей столицы туристические троллейбусы будут выполнять новогодние экскурсии “Узнай город вместе с Дедом Морозом” и в эти выходные, 15 и 16 января. 

Так, в эти дни два туристических троллейбуса будут курсировать по следующему графику:

  • 11.00 – экскурсия на государственном языке;
  • 11.15 – экскурсия на русском языке;
  • 13.00 – экскурсия на государственном языке;
  • 13.15 – экскурсия на русском языке;
  • 15.00 – экскурсия на государственном языке;
  • 15.15 – экскурсия на русском языке.

Место отправления туристических троллейбусов – Арка Победы. После экскурсии все дети получают от Деда Мороза сладкие подарки. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев.

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