По многочисленным просьбам новогодние экскурсии на туристических троллейбусах продолжатся и в эти выходные

Примария Кишинёва сообщает, что по многочисленным просьбам жителей и гостей столицы туристические троллейбусы будут выполнять новогодние экскурсии “Узнай город вместе с Дедом Морозом” и в эти выходные, 15 и 16 января.
Так, в эти дни два туристических троллейбуса будут курсировать по следующему графику:
- 11.00 – экскурсия на государственном языке;
- 11.15 – экскурсия на русском языке;
- 13.00 – экскурсия на государственном языке;
- 13.15 – экскурсия на русском языке;
- 15.00 – экскурсия на государственном языке;
- 15.15 – экскурсия на русском языке.
Место отправления туристических троллейбусов – Арка Победы. После экскурсии все дети получают от Деда Мороза сладкие подарки. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев.
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