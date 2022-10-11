По ком звонит водолазный колокол

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Василий Цуркан – о воле случая, специфике профессии и спасённых жизнях

Светлана Виноградова, info@aif.md

Профессия водолаза – одна из древних. Когда-то водолазы-ныряльщики собирали жемчуг, кораллы. С водолазами-спасателями люди сталкиваются, попадая в экстремальную ситуацию на воде. А каковы в жизни эти смелые и мужественные люди, рискующие собой ради спасения других?

Об этом и о многом другом «АиФ в Молдове» поговорил с мастером водолазного дела, руководителем спасательной станции столичного сектора Ботаника Василием Цурканом.

ДОСЬЕ

Василий Цуркан родился 11 июня 1988 года в Кишинёве. Окончил Кишинёвский экологический колледж, Киевскую государственную академию водного транспорта по специальности «судовождение по внутренним водным путям» и Государственный аграрный университет Молдовы по специальности «бизнес и управление».

Жизнь на воде

– Василий, у вас такая необычная профессия. Это была мечта или воля случая?

– В службу спасения я попал, наверное, всё-таки случайно. Начинал на флоте, закончил Киевскую государственную академию водного транспорта. Обстоятельства привели меня 1 апреля 2009 года в службу спасения в Вадул-луй-Водэ. Там я прошёл путь от простого матроса до начальника подразделения. Руководителем спасательной станции сектора Ботаника назначен в 2019 году.

– А как стали водолазом?

– Прошёл специальные курсы в Кишинёве. Когда я учился, ещё преподавали мастера водолазного дела старой советской школы – моряки, служившие водолазами в 1970-х годах. Но, можно сказать, что я вырос на воде: отец был капитаном судна и брал меня с собой в рейсы. Как-то на его катере в воду упала крышка от подвесного мотора, и папа предложил мне нырнуть за ней. Так в 13 лет состоялось моё первое погружение. А Днестр впервые переплыл в … шесть с половиной лет. Когда отец узнал об этом, нам с матросом судна «Патрия» здорово влетело. Я начал много плавать в семь лет. В шестнадцать лет каждое утро, начиная с апреля и заканчивая последними числами сентября, проплывал по восемь километров.

– В чём специфика водолазного дела?

– Это отрасль деятельности, связанная с погружением под воду людей в специальном снаряжении для выполнения различных работ. Сюда относятся водолазная техника, включающая также охрану труда на подводных работах и методы работы водолазов. Физиология и профессиональная гигиена водолазного труда изучают воздействие на водолаза окружающей среды, вызывающей в организме человека глубокие изменения под влиянием повышенного давления, низких температур и других факторов. На этой основе разрабатываются режимы работы водолаза, методы предупреждения и лечения профессиональных заболеваний. В этой профессии к кандидатам предъявляются особые требования – как к физической подготовке, так и к психологической. И психологическая устойчивость более важна. Из курса в 30 человек до конца доходят не более 12, работать остаются единицы. Курс заключается в поиске макета, водолазном деле и водолазной медицине. Плюс занятия по водолазно-такелажному делу.

В этой профессии к кандидатам предъявляются особые требования – как к физической подготовке, так и к психологической. И психологическая устойчивость более важна. Из курса в 30 человек до конца доходят не более 12, работать остаются единицы.

Болезни без лекарств

– А что такое водолазная медицина?

– Это сравнительно молодое направление, занимающееся изучением особенностей функционирования человеческого организма под водой. Оно сформировалось и развивалось из-за потребности в медико-санитарном сопровождении водолазов, ныряльщиков и других специалистов, работающих в условиях повышенного давления под водой. В основном, водолазы работают на больших глубинах, где иначе происходят процессы жизнедеятельности. Бывает, возникают специфические болезни: азотное отравление, баротравма уха и лёгких, декомпрессионная болезнь и т. д. И до сегодняшнего дня не придумано ни одного лекарства от этих болезней. Есть только два способа лечения водолаза. Первый – спустить на ту же глубину и постепенно проводить декомпрессию по специальным таблицам. Второй – поместить человека в водолазный колокол, оттуда – в декомпрессионную камеру, она ещё называется барокамера. По форме это действительно колокол, оборудованный системами обеспечения и связью. Водолаз заходит в него на большой глубине, и его поднимают на поверхность, чтобы он не контактировал с окружающей средой, так как разнится уровень азота и кислорода в крови, поэтому человек при контакте с атмосферой погибает. И из водолазного колокола его транспортируют в барокамеру.

– С какой глубины начинаются опасности для здоровья?

– Неприятные ощущения начинаются на глубине в 3–4 метра, в зависимости от физиологии организма. На 10-метровой глубине можно закессониться, получить баротравму уха, лёгких и т. д. Соответственно, чем больше глубина, тем сильнее давление на организм человека. На каждые десять метров – один килопаскаль на квадратный сантиметр тела. Иначе говоря, одна атмосфера на квадратный сантиметр тела на каждые десять метров. Если человек не соблюдает технику безопасности при проведении водолазных спусков, то это чревато гибелью. Под водой случаются и такие форсмажорные обстоятельства, которых на суше ты просто не можешь предсказать.

– А какая самая глубокая впадина в Молдове?

– На Днестре в районе села Слободзея-Душка. Её ещё называют Попина яма. В советское время в том месте земснаряд качал песок, и образовалась яма глубиной 40 метров. Постепенно она заилилась до 30 метров, три года назад мы измеряли – 28 метров.

Полный некомплект

– Какая иерархия существует в водолазной среде?

– Вообще водолазы делятся на гражданских и МЧС. Мы относимся к гражданским, к аварийно-спасательной группе. В ней есть, соответственно, классы третий, второй, первый, мастер, и водолазный специалист – высшая категория водолаза. Мастеров водолазного дела в Молдове пятеро. А вот водолазного специалиста на сегодняшний день нет. Был Александр Игоревич Можейко, мой учитель, но ввиду преклонного возраста он вышел на пенсию, и пока эта должность вакантна. Водолазный специалист руководит водолазами всей страны, независимо от того, входят они в МЧС, или гражданские.

Служба спасения на воде в МССР была создана в 1956 году. Служба МЧС – в начале 1990-х, и сегодня включает три подразделения – Север, Центр и Юг. В среднем в подразделение входят 6–8 водолазов. В муниципии Кишинёв около 30 гражданских спасателей. Есть несколько водолазов в Сороках, Криулянах, Бельцах, Дрокии, Оргееве и в Каушанах. В среднем, на станции в районах – от одного до трёх водолазов. В общем, и гражданских, и МЧС по стране около 90 человек. Хотя штат, к примеру, муниципальной службы спасения – 116 человек, но фактически работают порядка 75–80 человек. И даже в советское время не было полного комплекта.

– Почему так?

– Работа очень тяжёлая и опасная, и, как правило, молодёжь сюда не стремится. Основная причина, как во многих отраслях Молдовы, – низкая заработная плата. На данный момент зарплата начинающего водолаза – порядка 7000 леев. Специалиста со стажем – 8000–9000 леев. Для такой опасной и трудной профессии совсем небольшие деньги. Она, кстати, поднялась в разы только в последние три года. А в 2019 году она составляла 2800–3200 леев. Но я, как фанат этого дела, обожаю спускаться под воду. И это не профессия даже, а мой образ жизни. Получаю от этого удовольствие, кайф, порцию адреналина! И считаю себя счастливым человеком, потому что посвящаю свою жизнь делу, в которое влюблён.

Шестиборье в «Полиатлонскафандриер»

– Василий, расскажите, пожалуйста, подробнее о соревнованиях по водолазному делу…

– В «Полиатлонскафандриер» участвуют все спасатели республики, соревнования проводятся на время по шести дисциплинам. Подача круга – нужно бросить круг в трёхметровый коридор: чем дальше, тем лучше. Подача спасательного конца Александрова – это средство для оказания помощи утопающим. Представляет собой верёвку диаметром 5–7 мм, обычно из полипропилена, длиной около 40 м, с петлёй диаметром около 40 см и двумя поплавками. Его тоже нужно забросить в трёхметровый коридор как можно дальше. Третья дисциплина – извлечение манекена с глубины два метра на дистанции 25 метров. Затем плавание любым стилем на 200 метров. Гребля на вёсельной лодке с извлечением пострадавшего из воды. И последняя – общая тревога дежурной смены и выход катера по тревоге. Это самое зрелищное состязание. Катер выходит к квадрату 10 на 10 метров, в нём на глубине 6 метров установлен манекен, и никто не знает, в каком месте квадрата он находится. Катер подъезжает, спускается водолаз и происходят поиски. В этом году наша команда впервые принимала участие и заняла второе место. Также проводится определение победителей в личном зачёте. Последнее время соревнования проводятся в Гидигиче, в этом году они проходили с 24 по 26 августа. Вход для посетителей свободный.

– А какова печальная статистика?

– В 80–85% случаев тонут не те, кто не умеет плавать, а зашедшие в воду в пьяном виде или под воздействием наркотиков. 3–5% – из-за болезней, случившихся в воде – инфаркты, инсульты и т. д. И всего лишь в 8–10% случаев тонут те, кто действительно не умеет плавать. На Ботанике, конечно, мне работать легче: пляж меньше, чем в Вадул-луй-Водах – там он тянется на расстоянии 700 метров, а за смену бывало и по 12 тревог. Особенно напряжёнными и тяжёлыми были субботы и воскресенья. Я вытащил 21 утонувшего – их уже нельзя было спасти, откачал 67 человек в тяжёлом состоянии и около 300 спасённых в более лёгких случаях.