По Кишинёву установили 16 палаток для тестирования на коронавирус

0

Сотрудники ГИЧС установили палатки около медицинских учреждений в секторах Кишинёва.

Так, с сегодняшнего дня пункты можно найти возле центров семейных врачей по следующим адресам: ул. Титулеску, 37, Индепенденцей, 28, бул. Дачия, 5/2 б, И. Л. Караджале, 2, И. Крянгэ, 24, И. Л. Караджале, 1, П. Мовилэ, 6, 31 Августа, 63, В. Докучаева, 11 А, Вадул-луй-Водэ, 80, Волунтарилор, 3, Узинелор, 23, Соколень, 19, П. Рареш, 32, М. Костин, 17/1.

Ежедневно сотрудники ГИЧС по указанию семейных врачей будут проводить тестирование пациентов с симптомами COVID-19. Спасатели также будут информировать граждан о рисках заражения коронавирусом и распространять информационные листовки с рекомендациями по вакцинации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.