По Кишиневу будут курсировать 5 новогодних троллейбусов (ВИДЕО)

0

Столичная примария продолжает создавать новогоднее настроение для кишинёвцев даже в условиях пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений.

Так, генпримар Ион Чебан рассказал, что и в этом году по улицам города будут курсировать празднично украшенные троллейбусы.

В канун Нового года 5 троллейбусов разных моделей будут ездить по улицам Кишинёва. Три из них с пятницы будут курсировать ежедневно по различным маршрутам, – уточнил градоначальник.



Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.