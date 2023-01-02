По каким столичным адресам не будет воды во вторник

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Кишинёвцы, проживающие по ул. А. Матеевич, 66-76, 79-85, 103, 109/1, останутся с 09:00 до 19:00 без воды.

С 09:00 до 20:00 воды не будет и по адресам: ул. М. Маноле, 5 (включая дома с дробями и буквами).

Поставщик призывает потребителей подготовить запасы на период прекращения водоснабжения. Более подробную информацию можно получить по телефонам диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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