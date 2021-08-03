По каким столичным адресам не будет воды в среду

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 4 и 5 августа с 09:00 до 16:00 воды не будет на улице Н. Йорга, 9/1.

С 09:00 до 23:00 в среду отключения запланированы по следующим адресам: ул. Трандафирилор, 1-43, 2-24, в том числе с дробями, ул. Зелинского, 38-42, в том числе с дробями, бул. Дечебал, 20-34, 64-66, в том числе с дробями.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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