По каким столичным адресам не будет воды в первый день февраля

По каким столичным адресам не будет воды в первый день февраля

О плановых отключениях на среду сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ 1 февраля с 09:00 до 20:00 возможны отключения водоснабжения по адресам: ул. Соколень, 19-21 (в том числе в домах с дробью), 23.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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