По каким столичным адресам не будет воды в этот четверг

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

Так, с 09:00 до 17:00 отключения запланированы по ул. Гиочеилор, 1; Александреску, 1-19/с дробями; В. Лупу, 17-37; Белинского, 2-38; Няга, 1-57, 6-56; Раду, 1-41, 2-22; Кока, 1-41; Примэверий; Буюкань; Чайковского; Порумбеску; Энеску; Чебан; Тэнасе; М. Лэтэрецу; Б. Лаутару. В районе Буюканий Векь напор воды будет снижен.

Также в четверг с 09:00 до 16:00 без воды останутся жильцы домов на проспекте Дачия, 60 (в том числе с дробями).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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