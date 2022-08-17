По каким столичным адресам не будет воды 18 августа

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Информация для потребителей от АО “Apă-Canal Chişinău”.

Так, с 08:00 до 22:00 отключения запланированы по ул. Ал. чел Бун, 48-62,140-148,45-117; А. Пушкина, 44, 35; С. Лазо, 50, 23; Колумна, 146-162; Сф. Цэрий, 67; М. Эминеску, 63; Бэлць, 2, 2/1; Г. Кошбук, 5; Сф. Андрей, 15-29, 22-66.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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