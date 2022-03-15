По каким столичным адресам не будет воды 16 марта

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 отключения запланированы на бул. Штефан чел Маре, 113, 115, 162, 158-160 (включительно дроби), Сф. Цэрий, 37-4, 1 (включительно дроби). Подача воды будет временно прекращена на улицах Мунчешть, 15-89, 52-162 (включительно дроби), Л. Думитриу, Е. Алистар, Фрумушика, Ю. Цезарь, Ворничень, Пьяца Гэрий, Аллея Гэрий, Фынтынилор, 2/1-18 (включительно дроби).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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