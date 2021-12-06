По каким адресам запланированы отключения воды во вторник

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

В связи с проведением запланированных ремонтных работ возможно отключение воды с 09:00 до 15:00 по улице М. Садовяну, 2, 2/5, 2/6. Её подача с 09:00 до 17:00 также будет приостановлена по следующим адресам: ул. М. Садовяну, 24/1, М. чел Бэтрын, 11/6, 13/1, 13/2.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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