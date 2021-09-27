По каким адресам запланированы отключения воды во вторник

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Так, 28 сентября с 09.00 до 17.00 воды не будет в коммуне Балабанешты, а также на базах отдыха “Днестр” и “Одиссей” в городе Вадул-луй-Водэ.

Кроме того, с 09.00 до 21.00 отключения ожидаются по ул. Милано 21, 29, 31, 33,33A, 35, 35A, 39, 39A, 43, 58, 58A, 76, 78, 82, 84A, 86, 88, 90, 92, 94.

Также с 09.00 28 сентября до 09.00 29 сентября без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

бул. Траян, 1/1, 5, 5/3, 7/1;

ул. Куза-Водэ, 16, 16/1, 16/2, 18/4, 18/5;

бул. Дачия, 26, 28, 28/2, 28/4, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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