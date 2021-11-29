По каким адресам запланированы отключения воды во вторник

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Так, в связи с проведением ремонтных работ компанией Premier Energy Distribution возможно отключение воды с 08.45 до 16.00 в домах по улице Гренобле, 157, 157/1, 161/1, 163/1, 165/1, 165/2.

Коме того, подача воды с 09.00 до 21.00 будет приостановлена по следующим адресам:

ул. М. Витязул, 1,1a,2,2a,4,10,10/1,12/1,14,16,18,18/1;

ул. Св. Андрей, 41-45,78a;

бул. Штефана чел Маре, 192,167/1,169,171/1,194,196.

Также с 09.00 до 24.00 отключения запланированы по адресам:

ул. Данубиус, 45-59, 34-50, в том числе с дробью;

ул. Тирас, 1-27, 40;

ул. Сармизеджетуса, 37/5, 87.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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