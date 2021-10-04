По каким адресам в столице запланированы отключения воды во вторник

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Так, 5 октября с 09.00 до 17.00 воды не будет в коммуне Балабанешты, а также на базах отдыха “Днестр” и “Одиссей” в городе Вадул-луй-Водэ.

Кроме того, с 09.00 до 23.00 отключения ожидаются по ул. Мирчешть 42-44, 21-22,25, 34, 8/1, 23/1.

Также с 09.00 5 октября до 09.00 6 октября без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Буребиста, 7/1, 23, 25, 27, 29;

ул. Сармизеджетуса, 20/2, 24, 22, 48, 48/8, 9, 10, 12, 12/1, 18, 18/5;

ул. Поамей, 21;

ул. Ботаника Веке;

ул. Чернэуць;

ул. Зелинского, 3-5-7, в том числе в домах с дробями;

ул. Титулеску, 28, 28/2, 30, 32, 34;

ул. Куза-Водэ, 1-11, в том числе в домах с дробями;

ул. Буребиста, 93, Институт матери и ребёнка (низкий напор воды).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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