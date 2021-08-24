По каким адресам запланированы отключения воды в среду

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Согласно сообщению поставщика услуги, 25 августа по ряду адресов будут проводиться ремонтные работы.

Воды не будет на следующих улицах:

С 09:00 до 23:00 – ул. Милано, Калараш, В. Кручий, 2-4, в том числе с дробями, бул. Дачия, 42-52, в том числе с дробями, ул. Индепенденцей, 54.

С 09:00 до 17:00 отключения запланированы по ул. Албишоара, 74 -80, в том числе с дробями, И. Заикин, Крамей, Мовила луй Бурчел.

После завершения работ оказание услуги будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут обращаться по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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