По каким адресам запланированы отключения воды в среду

Информация для потребителей от поставщика услуги.
В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 16.00 13 апреля будет приостановлена подача воды по следующим адресам:
- Четатя Албэ 141, 141/2;
- Данте Алигьери 9.
С 09.00 до 18.00 воды не будет по следующим адресам:
- Бужорилор;
- Тимиш, 27-53, 48-50, в том числе в дробных домах;
- Нукарилор, 21-29, 38-50;
- Чирешилор, 82-92;
- Белшугулуй.
Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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