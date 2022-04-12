По каким адресам запланированы отключения воды в среду

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 16.00 13 апреля будет приостановлена подача воды по следующим адресам:

Четатя Албэ 141, 141/2;

Данте Алигьери 9 .

С 09.00 до 18.00 воды не будет по следующим адресам:

Бужорилор;

Тимиш, 27-53, 48-50, в том числе в дробных домах;

Нукарилор, 21-29, 38-50;

Чирешилор, 82-92;

Белшугулуй.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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