По каким адресам запланированы отключения воды в среду

По каким адресам запланированы отключения воды в среду

Информация для потребителей от поставщика услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 16.00  13 апреля будет приостановлена подача воды по следующим адресам:

  • Четатя Албэ 141, 141/2; 
  • Данте Алигьери 9.

С 09.00 до 18.00 воды не будет по следующим адресам:

  • Бужорилор;
  • Тимиш, 27-53, 48-50, в том числе в дробных домах; 
  • Нукарилор, 21-29, 38-50; 
  • Чирешилор, 82-92; 
  • Белшугулуй.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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