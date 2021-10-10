По каким адресам запланированы отключения воды в понедельник

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.



Так, в понедельник, 11 октября, с 09.00 до 20.00 отключения ожидаются по бул. Штефана чел Маре 169-171-173, в том числе в домах с дробями.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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