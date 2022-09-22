По каким адресам запланированы отключения воды в пятницу

Информация для потребителей от АО “Apă-Canal Chişinău”.
Так, 23 сентября с 09.00 до 15.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по следующим улицам и адресам:
- Университэций, А. Крихан, Паркулуй, Лакулуй, Чирешилор, Г. Менюк;
- Дымбулуй, Валя Дическу, 1-25; 2-42, Друмул Виилор, 1-13; 2-4;
- ул. и пер. В. Келтуялэ.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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