По каким адресам запланированы отключения воды в четверг

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Поставщик услуги сообщает о плановых отключениях на 2 сентября.

Так, в связи с проведением ремонтных работ компанией Premier Energy Distribution возможно отключение воды с 11.00 до 18.00 по адресам:

бул. Дачия, 1, в том числе в домах с дробями.

Коме того, 2 и 3 сентября подача воды с 09.00 до 23.00 будет приостановлена по следующим адресам:

ул. Цэрыней, 85-107, 110-128, в том числе с дробями;

ул. Каля Ешилор, 59-61, в том числе с дробями;

ул. Друмул Кручий, 99-101, в том числе с дробями;

ул. Кэлэраш, 49-93, 50-100, в том числе с дробями;

ул. Милано, 5-43, 58-94, в том числе с дробями;

ул. Голя, ул. Торино, пер. Кэлэраш.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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