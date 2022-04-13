По каким адресам запланированы отключения воды в четверг

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

В связи с проведением запланированных работ компанией “Premier Energy Distribution”, возможно отключение воды 14 и 15 апреля, с 09:00 до 17:00, по адресу: Московский проспект, 11.

С 09:00 до 18:00 четверга воды не будет по адресам: Малина Микэ, 5-9, 66-70 (с дробями), Короленко, 59 (с дробями), Сорочану, 73/2, 3, Вырнав, 6а-14.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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