По каким адресам запланированы отключения воды в четверг

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Так, с 09.00 до 21.00 7 октября без воды останутся потребители, проживающие по следующим улицам:

ул. Мирчешть, ул. В. Харя, ул. Домницей, ул. Г. Ваий, ул. Ипотешть, ул. Н. Донич, ул. Ф. Лупашку, ул. Т. Панфиле, ул. Меморией, ул. В. Албэ, ул. Г. Выртосу, ул. Берзарин, ул. Толбухин, ул. Тимошенко, Балканское шоссе 7, в том числе в домах с дробями.

Кроме того, с 09.00 до 23.00 отключения ожидаются по ул. Индепенденцей 3/1, 22.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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