По каким адресам запланированы отключения света

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

Сегодня, 16 декабря, временно обесточенными окажутся жители домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

бул. Дачия, 38/3 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

ул. Гренобля, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 149, 157, 157/1, 159, 159/2, 159/3, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6, 161A, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 9999 – с 08:45 до 17:45.

Чеканы:

ул. В. Быкулуй, 32 – с 09:10 до 14:00.

Рышкановка:

ул. Албишоара, 64, 64A, 64/2, 66, A. Ботезату, 1-11, 2-4, Б. П. Хашдеу, 2, П. Рареш, 36-48, 49, 59, 77/1, Романэ, 24, 26, 28, 30, 30/1 – с 09:00 до 17:00.

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