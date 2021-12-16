По каким адресам запланированы отключения света

По каким адресам запланированы отключения света

Информация для потребителей от поставщика услуги.

Сегодня, 16 декабря, временно обесточенными окажутся жители домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

бул. Дачия, 38/3 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

ул. Гренобля, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 149, 157, 157/1, 159, 159/2, 159/3, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6, 161A, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 9999 – с 08:45 до 17:45.

Чеканы:

ул. В. Быкулуй, 32 – с 09:10 до 14:00.

Рышкановка:

ул. Албишоара, 64, 64A, 64/2, 66, A. Ботезату, 1-11, 2-4, Б. П. Хашдеу, 2, П. Рареш, 36-48, 49, 59, 77/1, Романэ, 24, 26, 28, 30, 30/1 – с 09:00 до 17:00.

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