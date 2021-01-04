По каким адресам в столице не будет воды

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О запланированных на вторник, 5 января, отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 17:00 воды не будет по улицам:

Грыулуй, Рошиорь, Хумулешть, Бисеричий, Кодряну, Драгомирна, Скитулуй, Топорашилор, Гиочеилор, Рарештий, пер. Кутуза.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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