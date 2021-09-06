По каким адресам в столице не будет воды во вторник

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Поставщик услуги сообщает о плановых отключениях.

Так, 7 сентября возможно отключение воды с 09:00 до 23:00 по адресам:

Др. Кручий, Каля Ешилор, 43-47,16-22, в том числе в домах с дробями, Цэрыней, 27 Марта, 3, в том числе в домах с буквами.

Коме того, подача воды с 09:00 до 17:00 может быть приостановлена по ул. Албишоара, 68/2, 68/3, 70/1, 70.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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